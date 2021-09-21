Читатели «Столицы на Онего» рассказали, за кого голосовали на выборах в Заксобрание Карелии

Узнали у читателей, за какую партию они голосовали на выборах в Заксобрание Карелии.

В опросе принял участие 1231 респондент, большинство голосов по итогу получила партия КПРФ - 422 (34%). На втором месте "Яблоко" - с 259 (21%) и замыкает тройку лидеров "Единая Россия", получившая поддержку 145 (11%) участников опроса.

Далее места распределились следующим образом:

✔ Справедливая Россия – За правду 90 (7%)

✔ ЛДПР 34 (2%)

✔ Новые люди 49 (3%)

✔ Зеленая альтернатива 23 (1%)

✔ Партия пенсионеров 21 (1%)

✔ Партия Роста 14 (1%)

✔ Родина 9 (0%)

✔ РПСС 4 (0%)

Не ходили на выборы 149 респондентов (12%) и 12 проголосовавших признались (12%) признались, что ходили на выборы, но испортили бюллетень.

Напомним, что, по данным ЦИК, большинство избирателей, которые приняли участие в голосовании на выборах депутатов карельского парламента седьмого созыва по единому избирательному округу, отдали предпочтение партии власти – 28,96%. Второе место у КПРФ - 16,91%. На третье место по итогам выборов в Законодательное собрание вышла партия «Справедливая Россия — За правду» с 12,81%.

На четвертом месте оказалась ЛДПР, набрав 9,86%. Замыкает пятерку партия «Яблоко» с 8,54%. «Новые люди» набрали 6,35%, партия пенсионеров — 5,6%, «Зеленая альтернатива» — 2,62%, РПСС — 1,73%, партия РОСТА — 1,64%, «Родина» — 1,02%.