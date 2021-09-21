Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Читатели «Столицы на Онего» рассказали, за кого голосовали на выборах в Заксобрание Карелии

Новости. Политика
16:30, 24 Сентября 2021
фото: © Сергей Юдин / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Узнали у читателей, за какую партию они голосовали на выборах в Заксобрание Карелии.

В опросе принял участие 1231 респондент, большинство голосов по итогу получила партия КПРФ - 422 (34%). На втором месте "Яблоко" - с 259 (21%) и замыкает тройку лидеров "Единая Россия", получившая поддержку 145 (11%) участников опроса.

Далее места распределились следующим образом:
✔ Справедливая Россия – За правду 90 (7%)
✔ ЛДПР 34 (2%)
✔ Новые люди 49 (3%)
✔ Зеленая альтернатива 23 (1%)
✔ Партия пенсионеров 21 (1%)
✔ Партия Роста 14 (1%)
✔ Родина 9 (0%)
✔ РПСС 4 (0%)

Не ходили на выборы 149 респондентов (12%) и 12 проголосовавших признались (12%) признались, что ходили на выборы, но испортили бюллетень.

Напомним, что, по данным ЦИК, большинство избирателей, которые приняли участие в голосовании на выборах депутатов карельского парламента седьмого созыва по единому избирательному округу, отдали предпочтение партии власти – 28,96%. Второе место у КПРФ - 16,91%. На третье место по итогам выборов в Законодательное собрание вышла партия «Справедливая Россия — За правду» с 12,81%.

На четвертом месте оказалась ЛДПР, набрав 9,86%. Замыкает пятерку партия «Яблоко» с 8,54%. «Новые люди» набрали 6,35%, партия пенсионеров — 5,6%, «Зеленая альтернатива» — 2,62%, РПСС — 1,73%, партия РОСТА — 1,64%, «Родина» — 1,02%.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска
20.09.2021, 12:18
Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
На острие офтальмологии
В Офтальмологическом центре Карелии работает самый новый эксимерный лазер в России — флагман разработок немецких специалистов в сфере коррекции зрения.
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
Сертификат на услуги: особенности получения и преимущества
20.09.2021 13:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»