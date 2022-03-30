ЧП: В Сортавальском районе Карелии произошел разлив 200 литров дизельного топлива

Разлив горюче-смазочных материалов произошел из-за разгерметизации цистерны бензовоза и попали в дренажную канаву у реки.

Как сообщает ЦУР, ситуация с разливом топлива в Сортавальском районе под контролем.

В воскресенье, 24 апреля, в инфополе появились сообщения о том, что в Сортавальском районе произошел разлив горюче-смазочных материалов. ЦУР запросил комментарий у МЧС Карелии.

По информации ЦУКС ГУ МЧС Карелии, 200 литров дизельного топлива из-за разгерметизации цистерны бензовоза попали в дренажную канаву, расположенную рядом с рекой Янисйоки.

Угрозы населению нет, попадания в водозабор поселка Вяртсиля - тоже нет, так как он расположен выше по течению реки.

"К месту ЧП будут доставлены и установлены боновые заграждения в количестве 30 метров, 25 апреля – доставлены нейтрализующие вещества (сорбент)", – сообщили в МЧС республики.

Информация по ситуации доведена до должностных лиц природоохранной прокуратуры Карелии и Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора.