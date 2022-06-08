Что бы вы хотели видеть в здании бывшего кинотеатра «Искра» (ОПРОС)

Новый собственник хочет вдохнуть новую жизнь в здание бывшего кинотеатра «Искра» и предлагает решить вопрос о назначении здания в ходе открытого опроса.

В начале 2018 года здание бывшего кинотеатра «Искра» на пересечении улиц Чапаева и Ватутина было признано объектом культурного наследия. Высокий статус оно получило благодаря характерному архитектурному стилю 50-х годов и градостроительной роли в застройке Перевалки. Между тем, долгое время здание простаивает без дела, а густонаселённый район страдает от нехватки спортивных центров и культурно-досуговых пространств.

Как отмечает собственник здания бывшего кинотеатра, решить проблему градостроительной дисфункции бывшего кинотеатра «Искра» готов новый собственник здания. Вернуть жизнь в стены исторического объекта возможно двумя путями, первый из которых — капитальный ремонт с сохранением «Искры» в прежнем виде.

Второй вариант решения проблемы — реконструкция. В таком случае архитектурный облик «Искры» будет также сохранен, но здание получит современный внешний вид и функциональность внутренних помещений.

Новый собственник просит читателей «Столицы на Онего» пройти опрос и ответить на вопрос: Что бы вы хотели видеть в здании бывшего кинотеатра «Искра».

Голосовать можно здесь.