Что делать при подозрительных звонках от имени банка

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Сбербанк рекомендует своим клиентам, которым звонят неизвестные под видом сотрудников банка, положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.
"Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово – лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка", –говорится в сообщении пресс-службы компании.
В Сбербанке пояснили, что в случае мошеннических операций автоматически срабатывает система антифрода – алгоритм пресчения таких операций.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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