Что делать при подозрительных звонках от имени банка

Сбербанк рекомендует своим клиентам, которым звонят неизвестные под видом сотрудников банка, положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.

"Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово – лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка", –говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Сбербанке пояснили, что в случае мошеннических операций автоматически срабатывает система антифрода – алгоритм пресчения таких операций.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".