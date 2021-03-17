Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей

Торгово-развлекательные центры за последние несколько лет перестали быть местом исключительно покупок, фуд-кортов и кино.

Сегодня это площадки с самыми сложными и интересными проектами, на которых можно решить большинство своих личных вопросов и нестандартно провести время в любой компании.

Именно поэтому создатели проекта третьей очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA" уже несколько месяцев тщательно изучают десятки вариантов идей, поступающих от горожан и партнеров. В ООО "Холдинг Лотос" хотят создать пространство, которое, благодаря своей уникальности, будет востребовано у жителей Карелии и гостей со всего Северо-Запада.

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