Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное

Мы постарались выделить самые важные моменты, которые были учтены по итогам обсуждения на заседании специальной комиссии по внесению изменений в главный градостроительный документ города.

Проект Генплана, разработанный федеральным проектным институтом «Союздорпроект», сначала обсуждался на публичных слушаниях, а затем на заседании специальной комиссии по внесению изменений в главный градостроительный документ города. В комиссии принимали участие сотрудники городской администрации, депутаты Петросовета, представители республиканских министерств и ведомств. Глава Петрозаводска Владимир Любарский пришел на заседание, которое продлилось более трех часов, по собственной инициативе. Как позже отметил мэр, по итогам были приняты «не самые простые, иногда компромиссные решения».

Всего было рассмотрено 67 предложений, касающихся различных сфер жизнедеятельности города — в области социальной инфраструктуры, жилищного строительства, экологии, развития прибрежных территорий, промышленности. Мы постарались выделить самые важные моменты, которые были учтены в Генплане.

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