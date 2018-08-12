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Новости. Общество
11:20, 12 Августа 2018

"Что может сделать один сторож и пожарная сигнализация, когда идет речь о деревянном строении?"

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Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков прокомментировал пожар в Успенской церкви в Карелии.

"Сгоревший храм в Карелии - потеря для всей Русской Церкви, он был символом Русского Севера, шедевром отечественного зодчества XVIII века, - написал священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Кирилла. - Святейший Патриарх Кирилл глубоко опечален известием о случившемся пожаре. Хорошо, что сейчас идет речь о возможности воссоздания храма, в том числе и силами неравнодушных горожан. Но нужно очень четко понимать, что стало реальной причиной этой культурной катастрофы. Конечно, будет установлен фактический источник возгорания, надеемся, что следственные органы сделают все необходимое, в том числе и для поиска возможных виновников. Но важно обратить внимание на то, что храм не использовался Церковью, в нем практически не проводились богослужения, хотя формально, для организации реставрационных работ, которые так и не начались, он был передан на баланс местной епархии. В действительности, храм использовался местным музеем, его посещали почти бесконтрольно туристы. К сожалению, приходится констатировать, что охране и обеспечению сохранности этого шедевра мирового значения не было уделено достаточного внимания – что может сделать один сторож и пожарная сигнализация, когда идет речь о деревянном строении? Вызывает серьезную обеспокоенность состояние таких памятников, и мы призываем министерство культуры обратить самое пристальное внимание на существующую проблему, которая так трагически открылась в связи с сегодняшним пожаром". 

Напомним, 10 августа в Успенской церкви произошел пожар, который полностью уничтожил памятник заонежской деревянной архитектуры.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. В МЧС предполагают, что причиной пожара в храме мог быть поджог.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Высота ее составляла 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2018-08-12 12:46:05
Разогнать пора всех минкульт и "культпром", свои терема застрахованы на 20 раз, а тут никому в голову не пришло - запели теперь об утрате, где видеонаблюдение, где система пожаротушения, где страховки суперобъекта?!! Позорище и попам и "культуре".
однозначно
2018-08-12 12:23:05
От жадности утратили свой источник нетрудовых доходов, а заодно и памятник архитектуры.
кир
2018-08-12 12:10:08
Одним объектом поклонения, языческого по-сути, меньше. Хватит мозг выносить в цифровом веке. Кстати о деньгах. На отпевании этим ловкачам тоже деньги в конвертах перетянутых резинкой передают. Какой кассовый аппарат и налоговая служба? Уму непостижимо. Всё тот же 17 век в головах и душах, несмотря на авто и айфоны.
однозначно
2018-08-12 11:37:20
Началась движуха. То есть на баланс местной епархии он был передан формально, но деньги с туристов собирали регулярно и совсем не формально, а наличными и мимо кассового аппарата. Ай, да ловкачи.
Гость
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