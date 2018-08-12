Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков прокомментировал пожар в Успенской церкви в Карелии.

"Сгоревший храм в Карелии - потеря для всей Русской Церкви, он был символом Русского Севера, шедевром отечественного зодчества XVIII века, - написал священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Кирилла. - Святейший Патриарх Кирилл глубоко опечален известием о случившемся пожаре. Хорошо, что сейчас идет речь о возможности воссоздания храма, в том числе и силами неравнодушных горожан. Но нужно очень четко понимать, что стало реальной причиной этой культурной катастрофы. Конечно, будет установлен фактический источник возгорания, надеемся, что следственные органы сделают все необходимое, в том числе и для поиска возможных виновников. Но важно обратить внимание на то, что храм не использовался Церковью, в нем практически не проводились богослужения, хотя формально, для организации реставрационных работ, которые так и не начались, он был передан на баланс местной епархии. В действительности, храм использовался местным музеем, его посещали почти бесконтрольно туристы. К сожалению, приходится констатировать, что охране и обеспечению сохранности этого шедевра мирового значения не было уделено достаточного внимания – что может сделать один сторож и пожарная сигнализация, когда идет речь о деревянном строении? Вызывает серьезную обеспокоенность состояние таких памятников, и мы призываем министерство культуры обратить самое пристальное внимание на существующую проблему, которая так трагически открылась в связи с сегодняшним пожаром".

Напомним, 10 августа в Успенской церкви произошел пожар, который полностью уничтожил памятник заонежской деревянной архитектуры.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. В МЧС предполагают, что причиной пожара в храме мог быть поджог.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Высота ее составляла 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома.