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Новости. Происшествия
11:44, 10 Августа 2018
фото: МЧС Карелии, очевидцы

ФОТО и ВИДЕО: От Успенской церкви почти ничего не осталось

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ГУМЧС по Карелии опубликовало видео тушения Успенской церкви.

На кадрах видно, что от здания церкви остался только остов из бревен от трех стен. Здание полностью уничтожено огнем.

Сотрудники МВД Карелии начали проверку по факту пожара.

Сообщение о пожаре поступило в 09.33 минуты на ЕСС-01 города Петрозаводска. К месту ЧП выехал начальник ГУМЧС по Карелии Сергей Шугаев.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство так же представляет большой интерес и сохранились в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2018-08-10 11:56:07
Жуть, конечно.
Да, засуха - но ни грозы, ничего.
В том самом 18 веке точно сочли бы за знамение. Призадумались бы, глядишь, о некоторых вещах...
Неравнодушный
2018-08-10 12:25:23
Juniper59, так точно. Объект культурного наследия федерального значения спалили всё-таки, думать теперь много надо.
Гость
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