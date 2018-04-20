Что на самом деле привело к банкротству и гибели животных в АО "Пряжинское"

В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.

Массовая гибель животных на зверофермах в Пряже в сентябре 2017 года обернулась крупным скандалом, в который оказались вовлечены бизнесмены, инвесторы, власти и местные жители. В настоящее время ферма пушных зверей и молочная ферма пустуют: молочное стадо передали в совхоз "Ильинский", а норок и лисиц, благодаря инвесторам, удалось дорастить до забоя . Были возбуждены уголовные дела, по некоторым уже есть приговоры. А в Арбитражном суде Карелии началось рассмотрение исковых заявлений о банкротстве АО "Пряжинское".

Небезынтересна также сделка, которая привела к росту кредиторской задолженности на предприятии. АО "Пряжинское" заключило договоры на 15 млн рублей на покупку техники у подконтрольных Миховичу предприятий. Все документы датированы июлем 2016 года.

"Но у нас есть служебная записка главного инженера Валдаева, который подтвердил, что его в сентябре вызвал Никифоров к себе в кабинет и заставил подписать акты приема-передачи техники. Тогда же были оформлены договоры купли-продажи", - рассказал юрист Максим Ишутин. Сам документ имеется в распоряжении редакции.

По этим договорам "Пряжинское" должно было получить сеялки, косилки, тракторы и другую технику. Но по факту, никакая техника так до предприятия и не дошла. В итоге в суде оспариваются эти сделки, так как они экономически не обоснованы. На тот момент уже было возбуждено дело о банкротстве (7 сентября 2016 года), но никого не смутил тот факт, что предприятие не сможет рассчитаться за технику. Второй момент заключается в том, что аналогичная техника имелась на предприятии и насущной необходимости в приобретении новой не было. Кроме того, технику намеревались купить в конце полевого сезона, когда корма уже не заготавливают. Как считают представители АО "Пряжинское", эти договоры нужны были лишь для того, чтобы нарастить кредиторскую задолженность.

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