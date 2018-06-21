Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"

Где стоял турист и когда упал в воду – расследование "Столицы на Онего".

В воскресенье 17 июня 31-летний житель города Кировск Ленинградской области приехал с женой в Карелию на водопад Кивач. Во время экскурсии молодой человек поскользнулся на мокрых камнях, упал в воду и погиб на глазах у беременной жены.

На месте трагедии работают сотрудники МЧС и карельской поисково-спасательной службы, также, по словам директора заповедника "Кивач", по факту случившегося ведется доследственная проверка.

В правоохранительных органах произошедшее не комментируют, зато в социальных сетях и местных СМИ активно обсуждают версии, - что привело к смертельному падению. Одни утверждают, что турист сам перелез за ограждение, чтобы сделать селфи, в результате сорвался со скалы и утонул. Другие настаивают на том, что молодой человек находился у водопада, как и еще десяток посетителей заповедника, в том месте, где не было ни ограждений, ни предупреждающих об опасности знаков, - он оступился и оказался в воде, а позже течение затянуло его в жерло водопада.

Журналист "Столицы на Онего" побывала на месте трагедии в Кондопожском районе, а также побеседовала с супругой погибшего и очевидцами происшествия, которые поделились фото и видео с места ЧП.

Подробности читайте материале "Увидеть Кивач и умереть".