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Что, на Ваш взгляд эпидемиолога, может если не остановить, то хотя бы затормозить распространение коронавируса в Карелии?

Новости. Общество
16:39, 01 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов ответил на самые актуальные вопросы.

– Что, на Ваш взгляд, как эпидемиолога, может если не остановить, то хотя бы затормозить распространение коронавируса в республике?
– Процитирую фрагмент романа Альбера Камю "Чума": "Он открыл шкаф, вынул из стерилизатора две гигроскопические маски, протянул одну Рамберу и посоветовал ее надеть. Журналист спросил, предохраняет ли маска хоть от чего-нибудь, и Тарру ответил: нет, зато действует на других успокоительно".

Действие романа происходит в Оране, колониальном Алжире. Я работал в тех местах, правда, предметом моего труда была холера. Мне дороги и понятны переживания героев Альбера Камю, поэтому я привел этот текст. Значение его не в буквальном понимании, дескать, маски при чуме или ковиде бесполезны. Доктор Тарру (кстати, он происходил из семьи прокурора) был не прав, маска могла помочь и при чуме. В нашем же случае, маска на лице – реально полезный гаджет профилактики ковида!

В приведенной цитате из "Чумы", на мой взгляд, речь идет о человеческой солидарности. Бедных и богатых, медиков и технарей, руководителя и подчиненного. Всех! Об осознании, что мы все в одной лодке. Что "они" – те, кто заболел – это "мы", у кого шансы заболеть ничуть не меньше! Хочу добавить, что ограничительные мероприятия должны быть разумными. Конечно, потребуется их продолжить. Весьма уместным было бы создание в республике некой комиссии независимых экспертов, которая бы помогала вырабатывать мероприятия по борьбе с ковидом. Думаю, ковид – это надолго.

Что еще интересного рассказала эпидемиолог, читайте здесь.

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