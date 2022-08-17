Что носить в кризис?

Петрозаводский стилист объяснила, как выбирать одежду во время кризиса.

Мода и стиль кажутся чем-то легким и эфемерным. Чем-то, что никак не ассоциируется с трудными временами. Между тем, именно кризисы, в том числе, связанные с военными действиями, подарили миру такие легендарные предметы гардероба как плащ-тренчкот, пальто-бушлат и ботинки на тракторной подошве.

В рубрике «Уроки выживания» известный стилист из Петрозаводска Кристина Галактионова рассказала о роли гардероба для женщины во время кризиса и как оставаться модной со скромным бюджетом.

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