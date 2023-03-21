Что нужно знать родителям будущих первоклашек о приемной кампании в школы Карелии.

Глава Минобазования и спорта Карелии Роман Голубев ответил на вопросы, волнующие родителей будущих первоклашек.

Из года в год зачисление в первые классы для родителей сопровождается большими стрессами. Они занимают очереди и ночуют у лицеев и гимназий. Изменится ли ситуация в этом году? Скоро узнаем.

Приемная кампания на зачисление в первые классы в Карелии стартует 25 марта, а в Петрозаводске — 28 марта. Накануне «часа икс» глава Минобазования и спорта Карелии Роман Голубев ответил на вопросы, волнующие родителей будущих первоклашек.

Кампания по записи в первые классы вновь пройдет в два этапа. С 25 марта по 1 апреля включительно по утвержденному школами графику откроется возможность подать заявление тем родителям, которые проживают на закрепленной за учреждением территорией и которые относятся к льготным категориям. Записаться можно будет до 30 июня. А те, кто не проживает на закрепленных территориях, сможет подать заявления на оставшиеся места после 6 июля. Заявочная кампания завершится 5 сентября.

Как отметил министр образования Карелии, в этом году подать заявление на зачисление в первые классы можно через федеральный портал Госуслуг.

Принимать заявления будут и непосредственно в образовательных учреждениях. График подачи документов опубликован на сайтах школ.

Кто сегодня имеет льготы на поступление в первый класс в заветную школу, читайте в материале «Первоклассная готовность».