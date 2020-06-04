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Что общего у велосипеда и Дня Победы: что искали пользователи в мае

Новости. Экономика
12:55, 05 Июня 2020
фото: © Алексей Никольский/ТАСС
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Что интересует карельских пользователей помимо коронавируса.

Вы замечали, как часто вы что-то ищите в интернете? Утром хотим узнать прогноз погоды, днём – вопросы по учёбе или работе, а вечером ищем фильм или сериал. Интересы меняются не только в зависимости от времени суток, но и от дня недели и даже месяца. В феврале местные жители активно искали информацию о Лиге чемпионов, смотрели "Оскар 2020", а в марте и апреле большинство запросов было связано с коронавирусом, то есть со средствами защиты и статистикой заболеваемости.

В мае вопросы немного изменились. Сегодня мы хотим рассказать, чем ещё интересовались жители Карелии в прошлом месяце и ответить на вопрос, что общего у велосипеда и Дня Победы.

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