Что общего у велосипеда и Дня Победы: что искали пользователи в мае

Что интересует карельских пользователей помимо коронавируса.

Вы замечали, как часто вы что-то ищите в интернете? Утром хотим узнать прогноз погоды, днём – вопросы по учёбе или работе, а вечером ищем фильм или сериал. Интересы меняются не только в зависимости от времени суток, но и от дня недели и даже месяца. В феврале местные жители активно искали информацию о Лиге чемпионов, смотрели "Оскар 2020", а в марте и апреле большинство запросов было связано с коронавирусом, то есть со средствами защиты и статистикой заболеваемости.

В мае вопросы немного изменились. Сегодня мы хотим рассказать, чем ещё интересовались жители Карелии в прошлом месяце и ответить на вопрос, что общего у велосипеда и Дня Победы.

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