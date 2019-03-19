Ученые из Канады в рамках исследования выяснили, что побуждает людей отказываться от использования презервативов.

В рамках научной работы были изучены данные гетеросексуальных мужчин, женщини тех, кто согласен на групповой секс.

Респондентам предложили заполнить опросник по поводу их сексуальной жизни. Выяснилось, что женщины больше мужчин переживают о безопасности во время интима. Тем не менее, представительницы слабого пола могут отказаться от презерватива в случае, если рассматривают партнера как избранника для отношений, пишет Oane.ws.

Авторы исследования подчеркивают, что их работа продемонстрировала проблемы, связанные с неэффективностью программ по вопросам сексуального здоровья. Ученые считают, что подход к интимному воспитанию нужно пересмотреть.