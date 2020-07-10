Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин рассказал о ходе реализации "мусорной реформы" в республике, строительстве в Орзеге современного полигона с заводом и биостанцией и раздельном сборе мусора.

В прошлом году тема мусорной реформы была одной из резонансных в республике. Обсуждение территориальной схемы обращения с отходами шло бурно. Властям республики пришлось отказаться от планов по строительству мусоросжигающего завода возле Кондопоги. Но после принятия территориальной схемы в декабре прошлого года о мусорной реформе в регионе как будто забыли. Никаких прямых линий главы Карелии, никаких сообщений от Минприроды, отвечающему с 1 января 2020 года как за сортировку, так за сбор мусора в регионе, в течение полугода не было.

Чтобы узнать, что происходит с мусорной реформой в Карелии, мы обратились к министру природных ресурсов и экологии республики Алексею Щепину.

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