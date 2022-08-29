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Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Пассажиры троллейбусов и маршруток в Петрозаводске рассказали о списании лишних денег после оплаты
Сегодня 12:05
Три человека выжили в разбитом «всмятку» автомобиле в Карелии (ФОТО)
Сегодня 15:10

Новости

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Сегодня, 04 Сентября 2022
Подсчитано, на сколько цены в автосалонах отличаются от заявленных на сайтах дилеров
Купить автомобиль по цене, указанной на официальном сайте дилера в России, почти невозможно — в салонах покупателям предлагают машины по более высокой стоимости.
04.09.2022, 20:30
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: НАВОДНЕНИЕ В КАРЕЛИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВИЗЫ В ФИНЛЯНДИЮ И «КРАСНЫЕ ЗОНЫ» РАСШИРЯЮТСЯ
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
04.09.2022, 19:00
Шандалович: «Уверен, что к 100-летнему юбилею Медвежьегорский район будет гордиться новыми свершениями»
Сегодня в Медвежьегорске состоялись праздничные мероприятия, посвященные 95-летию со дня образования Медвежьегорского района.
04.09.2022, 18:58
Без существенных осадков: проливные дожди пока не вернутся в Карелию
Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 5 сентября.
04.09.2022, 17:00
Остался последний день работы «Мобильного избирателя» перед выборами губернатора Карелии
Понедельник, 5 сентября - последний день приема заявлений для желающих проголосовать на выборах главы Карелии вне места постоянной регистрации.
04.09.2022, 16:32
«Некоторые пугаются и отказываются играть»: как виртуальная реальность влияет на инвалидов в Карелии 
Центр реабилитации «Твой мир» в Петрозаводске придумал проект по социальной адаптации инвалидов с помощью специальных компьютерных игр.
04.09.2022, 16:04
Прокуратура Карелии запросила для экс-министра приговор с учетом смягчающих обстоятельств
На судебном процессе по делу экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова гособвинение попросило суд учесть смягчающие обстоятельства при вынесении приговора.
04.09.2022, 15:44
Директор компании, владеющей Кондопожским ЦБК, рассказал, как «толкаются плечами» в Китае
Компания «Карелия Палп», владеющая Кондопожским ЦБК, из-за западных санкций переориентировалась на Китай, но уже собирается оттуда уходить.
04.09.2022, 15:35
Глава Карелии рассказал секретарю Совбеза о пользе санкций для промышленности
Западные санкции и ограничение импорта открыли новые возможности для развития собственного производства в Карелии.
04.09.2022, 15:18
Три человека выжили в разбитом «всмятку» автомобиле в Карелии (ФОТО)
Легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на автодороге в Пряжинском районе Карелии.
04.09.2022, 15:10
МВД опубликовало видеозапись с подозреваемыми в уличной краже в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности подозреваемых в краже в центре города.
04.09.2022, 14:56
Управление труда Карелии опубликовало список предприятий, где в сентябре пройдет набор персонала
Ярмарки вакансий пройдут в сентябре в нескольких городах Карелии, где местные предприятия будут набирать сотрудников к себе на работу.
04.09.2022, 14:48
Росгвардейцы изъяли у жителей Карелии 3 единицы оружия, еще 2 штуки сдали добровольно
Сотрудники Росгвардии и полиции за неделю провели в Карелии 205 проверок сохранности огнестрельного оружия и патронов, которые хранятся у населения.
04.09.2022, 14:16
Автодороги к двум дачным поселкам под Петрозаводском перекроют из-за прокладки труб
Движение транспорта на дорогах к СНТ «Волна» и  СНТ «Нигишламбское» под Петрозаводском будет временно запрещено из-за работ по установке водопропускных труб.
04.09.2022, 13:20
В Карелии за сутки произошло 4 ДТП, после которых потребовалась помощь спасателей
Спасатели-пожарные за сутки 4 раза выезжали для ликвидаций последствий ДТП, произошедших в разных районах Карелии.
04.09.2022, 12:48
«Поезд Деда Мороза» уедет из Карелии и отправится по городам России
Специальный железнодорожный состав РЖД «Поезд Деда Мороза» покинет постоянное место стоянки в городе Сортавала в Карелии и отправится в турне по стране.
04.09.2022, 12:22
Пассажиры троллейбусов и маршруток в Петрозаводске рассказали о списании лишних денег после оплаты
В Петрозаводске участились жалобы на несанкционированное списание денег с банковских карт пассажиров общественного транспорта после оплаты с помощью терминалов.
04.09.2022, 12:05
Пьяное застолье в Карелии закончилось ударом ножа, но потерпевшего спасли врачи
Суд в Кеми принял к рассмотрению уголовное дело против местного жителя, ударившего своего знакомого ножом в живот.
04.09.2022, 11:29
Мошенники оформили кредит на имя жертвы в Карелии, узнав данные ее банковской карты
Жительница Карелии поверила мошенникам и сообщила им данные своей банковской карты, а преступники сумели использовать их для оформления кредита.
04.09.2022, 11:22
Почти 140 аварийных деревьев спилили на территории одной школы в Петрозаводске
Десантники-пожарные Карельского центра авиалесоохраны спилили аварийные деревья на территории школы № 34 в Петрозаводске.
04.09.2022, 10:58
Глава Карелии поблагодарил прокуратуру за «мощное надзорное плечо» в условиях ковида и санкций
Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил работников республиканской прокуратуры со 100-летием ведомства.
04.09.2022, 10:50
Завораживающий вид осенней Карелии с высоты птичьего полета снял известный фотограф 
Фотограф и путешественник Илья Тимин, известный своими снимками карельской природы, опубликовал фото осеннего пейзажа.
04.09.2022, 10:23
Режим ЧС из-за наводнения введен еще на одной административной территории Карелии
Режим чрезвычайной ситуации введен с 3 сентября на территории Ладвинского поселения  в Прионежском районе Карелии.
04.09.2022, 10:01
Водители заметили неразбериху из-за скрытого дорожного знака в центре Петрозаводска
Дорожный знак, указывающий направление движения в центре Петрозаводска, закрыли непрозрачной пленкой, что привело к неразберихе среди водителей.
04.09.2022, 09:48
Пенсионера поймали пьяным за рулем на дороге в Карелии
Сотрудники ДПС минувшей ночью остановили на дороге в поселке Кончезеро автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель.
04.09.2022, 09:33
Глава Минздрава Карелии дал четыре совета, как не заболеть с приходом осени
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков дал советы жителям республики, как избежать простуды с приходом холодов.
04.09.2022, 09:23
Массовые проверки водителей, как они перевозят детей, пройдут в Петрозаводске
Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска будут проверять правила перевозки детей в личном автотранспорте.
04.09.2022, 09:14
Турецкая компания пообещала предприятиям Карелии новые пути поставок в условиях санкций
  Турецкий промышленный холдинг «Гёрэв» готов сотрудничать с предприятиями Карелии, чтобы они смогли найти новые рынки сбыта за рубежом в условиях западных санкций.
04.09.2022, 09:08
ЦИК Карелии объяснил, как проголосовать на выборах губернатора, не выходя из дома
Центризбиком Карелии дал разъяснения, что делать избирателям, если они не смогут выйти из дома на выборах главы республики в дни голосования 9, 10 и 11 сентября.
04.09.2022, 08:50
Погода в Петрозаводске сегодня, 4 сентября
04.09.2022, 07:05
Эксперт посоветовала простую практику для борьбы со стрессом
Эксперт предложила способ справиться со стрессом и назвала его главные причины.
04.09.2022, 00:10
На день назад

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
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Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
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