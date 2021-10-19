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Что скрывается за молочным конфликтом в Карелии

Новости. Общество
10:23, 19 Октября 2021
фото: МАКСИМ БЕРШТЕЙН

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Издание «Московский комсомолец» анализирует ситуацию с молочным конфликтом в регионе.

Причиной кризиса в молочной отрасли республики стало повышение отпускной цены на сырое молоко, о котором в середине сентября совхозы уведомили переработчиков. Те не согласились, и в результате поставки сырья с 1 октября значительно сократились.

«Большой совет» по молочным делам собрался в совхозе Ильинский 16 октября, в субботу. Журналистов пригласили — но, как выяснилось, только на брифинг, к самому разговору прессу не допустили. Поэтому информированность СМИ о том, что происходило за закрытыми дверями, зависела от своих источников.

Подробности читайте на сайте «МК».

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Комментарии

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Off
2021-10-19 12:05:09
Ага . Скандал вышел на федеральный уровень. А Лабинов сказал, что законы РФ ему не указ. Наверное хочет Карелию отделить .))))
Лана Текучева
2021-10-19 11:55:40
Голимая политика! Тьфу! :)
Беня
2021-10-19 11:47:20
К сожалению, любой бизнес в России зависит от некомпетентных чиновников, и ,вместо того ,"чтобы принимать таблетки,они принимают законы", так сказал известный герой...уж извините..
Система, где слишком уже много не умеющих
думать....
Печально, что о людях они не думают вообще....,а ведь это семьи,дети, будущее...
Off
2021-10-19 12:01:55
Беня, да ты , батенька - фрондер. )))
Александр
2021-10-19 11:40:32
Ох сожрёт карельский медведь васькино яблочко
антинытик
2021-10-19 11:34:23
Агония яблочной тусовки.
Кир
2021-10-19 11:25:56
Даешь молоко от Славмо!
Leopol'd
2021-10-19 12:00:15
Кир, тупик! Славмо точно так же пострадал. А как версия (уже озвучено), что всё это как раз попытка сожрать Славмо. А мелкий ОМК так, случайные потери.
Off
2021-10-19 12:08:35
Leopol'd, кирка пишет по указке госдепа . Вносит смуту и бардак.)))
NEZITIC
2021-10-19 11:02:14
яблочное вредительство
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