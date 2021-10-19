Что скрывается за молочным конфликтом в Карелии

Издание «Московский комсомолец» анализирует ситуацию с молочным конфликтом в регионе.

Причиной кризиса в молочной отрасли республики стало повышение отпускной цены на сырое молоко, о котором в середине сентября совхозы уведомили переработчиков. Те не согласились, и в результате поставки сырья с 1 октября значительно сократились.

«Большой совет» по молочным делам собрался в совхозе Ильинский 16 октября, в субботу. Журналистов пригласили — но, как выяснилось, только на брифинг, к самому разговору прессу не допустили. Поэтому информированность СМИ о том, что происходило за закрытыми дверями, зависела от своих источников.

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