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Новости. Общество
11:00, 29 Июля 2018

Что стало с коровами, пережившими пряжинский "голодомор"

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Корреспондент "Столицы на Онего" выяснил, как живут сегодня пряжинские коровы, около года назад пережившие страшный голод.

Осенью прошлого года Карелию потрясла информация о голодающих коровах на ферме АО "Пряжинское". Жуткие кадры с истощенными и погибшими животными обошли интернет и СМИ, в том числе и федеральные. "Двери коровников открыты, оттуда слышится голодный рев или даже вой животных. Завидев новых людей, они начинают выть с утроенной силой", - так мы описывали в репортаже ситуацию на ферме. От голода коровы падали с ног, потом не могли подняться и умирали. Телята погибли в период перехода с молока на некачественное, полусгнившее сено.

Тогда на борьбу с "голодомором" встали обычные жители Карелии, которые привозили голодным животным кто что мог, – сено, траву, яблоки…

На тот момент и.о. министра сельского хозяйства Владимир Лабинов видел решение проблемы в том, чтобы продать пряжинских коров совхозу "Ильинский" из Олонецкого района. Именно это решение, как показало время, помогло сохранить и привести в нормальное состояние большинство животных.

Подробнее читайте далее.

 

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