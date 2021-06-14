Что станет с пенсией при переезде из Карелии в другой регион, разъяснили в Пенсионном фонде

Отделение Пенсионного фонда в Карелии ответило на обращения жителей республики, которых волнует, изменится ли их «северная» пенсия при переезде в другой регион.

Как сообщили в ОПФР, жители республики нередко принимают решение сменить место жительства. Например, переезжают жить в более благоприятные климатические условия или к родственникам.

В Пенсионном фонде заверили, что при переезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей при наличии требуемого страхового и «северного» стажа повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет выплачиваться независимо от места жительства.

При отсутствии требуемого «северного» стажа работы фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на соответствующий районный коэффициент в зависимости от района проживания. При выезде таких граждан за пределы этих северных районов на новое место жительства фиксированная выплата устанавливается без районного коэффициента.

При изменении места жительства пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту проживания с заявлением о переводе выплатного дела. Такое заявление можно оформить в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР.