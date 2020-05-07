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Что связывает Навального, Ким Чен Ына и куличи

Новости. Экономика
14:04, 08 Мая 2020
фото: © Freepik
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Как изменились поисковые запросы в интернете за месяц в период коронавируса.

Вы замечали, как часто вы что-то ищите в интернете? Утром хотим узнать прогноз погоды, днём – вопросы по учёбе или работе, а вечером ищем фильм или сериал. Интересы меняются не только в зависимости от времени суток, но и от дня недели и даже месяца. В феврале жители Карелии активно искали информацию о Лиге чемпионов, смотрели "Оскар 2020", а в марте большинство запросов было связано с коронавирусом.

В апреле до сих пор самые популярные запросы связаны с коронавирусом, средствами защиты и статистикой заболеваемости. Но сегодня мы хотели рассказать, чем ещё интересовались жители Карелии в прошлом месяце и ответить на вопрос, что связывает Навального, Ким Чен Ына и куличи.

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