Реклама на сайте

Досрочно введен в эксплуатацию второй дом в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.01.2024 13:09
В Финляндии хотят запретить россиянам любые сделки с недвижимостью
29.01.2024 07:20
Закрывается пункт пропуска на границе с Эстонией в соседнем с Карелией регионе
29.01.2024 09:12

Что такое ХОБЛ: одышка и ОРВИ могут предупреждать о смертельном заболевании

Новости. Общество
00:10, 30 Января 2024
фото: © iStock

Новости партнеров

Профессор, доктор медицинских наук Заурбек Айсанов предупредил о смертельной болезни, которая проявляется одышкой и ОРВИ.

Сужаются дыхательные пути в легких, появляется одышка, которая со временем становится все тяжелее, — все это признаки ХОБЛ, или хронической обструктивной болезни легких.

По данным ВОЗ, ХОБЛ занимает третье место среди ведущих причин смерти. Кроме того, ему часто сопутствуют другие заболевания.

Более половины больных ХОБЛ страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, 10-20% пациентов имеют сахарный диабет. А почти каждый второй с этой болезнью заработал и остеопороз.

Страдает и ментальное состояние: каждый четвертый с ХОБЛ сталкивается с депрессией, эта болезнь сильно отравляет жизнь, предупреждает портал «Доктор Питер». 

«ХОБЛ — очень недооцененная болезнь со стороны общества, причем не только в нашей стране, — заявил профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Заурбек Айсанов. — Об этой болезни мало говорят по сравнению, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом. ХОБЛ не всегда проявляется внешне. Поэтому окружающие иногда не понимают, почему человек так быстро устает и уже неспособен выполнять даже легкую физическую нагрузку».

Проблема ХОБЛ в том, что диагноз ставят очень поздно, обычно после 40 лет, когда легочные изменения выражены и лечение приносит меньший эффект.

«Есть стереотип, что ХОБЛ — это лишь проблема курильщиков, и они сами виноваты, так как не могли справиться с пагубной привычкой. Поэтому болезнь и недооценивают. Однако ХОБЛ может развиться и у некурящих», — заявил профессор.

По данным официальной статистики, этой болезнью легких страдает около 1% жителей нашей страны. Основные симптомы: кашель с продукцией мокроты, одышка и частые респираторные инфекции.

Однако распознать болезнь по этим признакам сложно, тем более что они развиваются постепенно в течение нескольких лет. За это время больной привыкает к симптомам. Ему кажется, что это обычные проявления возраста и к врачу обращаться нет необходимости. А в это время болезнь прогрессирует.

«Жизнь больного ХОБЛ меняется не сразу. Сначала человек начинает быстрее уставать. Одышка пока возникает лишь при нагрузке, из-за чего пациент старается избегать физической активности. Далее уже простая прогулка до магазина превращается в настоящее испытание. А еще позже одышка становится настолько выраженной, что появляется даже в покое и становится причиной инвалидности», — говорит Заурбек Айсанов.

По словам доктора, многие считают, что ХОБЛ — это просто часть естественного старения. Но это не так. ХОБЛ — серьезное хроническое заболевание, которое требует лечения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2024, 22:00
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
24.01.2024, 12:39
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
25.01.2024, 13:35
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет
29.01.2024, 13:55
Мохнатый улов вместо щуки попался рыбакам на Ладоге
27.01.2024, 20:30
На Ладоге построят отель стоимостью более ₽2 млрд
26.01.2024, 06:40
Сразу четыре города в Карелии стали популярнейшими в стране среди определенных туристов

Аналитика

26.01.2024 12:23
Обществоведение
Современные ответы на волнующие вопросы
Завотделением новорожденных Республиканского перинатального центра рассказала, почему важно вовремя сделать скрининг, как защитить новорожденных от гриппа и как быть на связи со специалистами до и после родов.
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.