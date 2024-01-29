Что такое ХОБЛ: одышка и ОРВИ могут предупреждать о смертельном заболевании

Профессор, доктор медицинских наук Заурбек Айсанов предупредил о смертельной болезни, которая проявляется одышкой и ОРВИ.

Сужаются дыхательные пути в легких, появляется одышка, которая со временем становится все тяжелее, — все это признаки ХОБЛ, или хронической обструктивной болезни легких.



По данным ВОЗ, ХОБЛ занимает третье место среди ведущих причин смерти. Кроме того, ему часто сопутствуют другие заболевания.



Более половины больных ХОБЛ страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, 10-20% пациентов имеют сахарный диабет. А почти каждый второй с этой болезнью заработал и остеопороз.



Страдает и ментальное состояние: каждый четвертый с ХОБЛ сталкивается с депрессией, эта болезнь сильно отравляет жизнь, предупреждает портал «Доктор Питер».



«ХОБЛ — очень недооцененная болезнь со стороны общества, причем не только в нашей стране, — заявил профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Заурбек Айсанов. — Об этой болезни мало говорят по сравнению, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом. ХОБЛ не всегда проявляется внешне. Поэтому окружающие иногда не понимают, почему человек так быстро устает и уже неспособен выполнять даже легкую физическую нагрузку».



Проблема ХОБЛ в том, что диагноз ставят очень поздно, обычно после 40 лет, когда легочные изменения выражены и лечение приносит меньший эффект.



«Есть стереотип, что ХОБЛ — это лишь проблема курильщиков, и они сами виноваты, так как не могли справиться с пагубной привычкой. Поэтому болезнь и недооценивают. Однако ХОБЛ может развиться и у некурящих», — заявил профессор.



По данным официальной статистики, этой болезнью легких страдает около 1% жителей нашей страны. Основные симптомы: кашель с продукцией мокроты, одышка и частые респираторные инфекции.



Однако распознать болезнь по этим признакам сложно, тем более что они развиваются постепенно в течение нескольких лет. За это время больной привыкает к симптомам. Ему кажется, что это обычные проявления возраста и к врачу обращаться нет необходимости. А в это время болезнь прогрессирует.



«Жизнь больного ХОБЛ меняется не сразу. Сначала человек начинает быстрее уставать. Одышка пока возникает лишь при нагрузке, из-за чего пациент старается избегать физической активности. Далее уже простая прогулка до магазина превращается в настоящее испытание. А еще позже одышка становится настолько выраженной, что появляется даже в покое и становится причиной инвалидности», — говорит Заурбек Айсанов.



По словам доктора, многие считают, что ХОБЛ — это просто часть естественного старения. Но это не так. ХОБЛ — серьезное хроническое заболевание, которое требует лечения.