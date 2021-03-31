Что вы будете делать, когда проезд в маршрутке поднимется до 37 рублей? (ОПРОС)

С 10 апреля стоимость проезда в большинстве маршруток Петрозаводска поднимется до 37 рублей, об этом сообщается на портале общественного транспорта города.

Изменение стоимости проезда произойдут в автобусах ООО "АТП", ООО "АТП- 2", ООО "АТП-3", ООО "Автосити" и ООО "Транспортная компания", то есть на маршрутах №№ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22.

Сегодня стоимость проезда в маршрутных автобусах составляет 32 рубля, а с 10 апреля цена за поездку возрастет и составит 37 рублей.

Что вы будете делать, когда проезд в маршрутке поднимется до 37 рублей?

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