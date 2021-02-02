Что выгоднее - взять ипотеку или снять квартиру: эксперты сделали расчеты

Благодаря снижению ставок по ипотеке и рекордным объемам рефинансирования жилищных займов в 2020 года россиянам стало выгоднее брать недвижимость в кредит, а не арендовать ее у сторонних лиц.

Как сообщают "Ведомости", это выяснили эксперты компании "Метр квадратный", входящей в группу ВТБ.

"Безусловно, при оформлении кредита стоит учитывать расходы на первый взнос, страховку, регистрацию объекта и т.д., которые в целом оказываются выше расходов на аренду. Однако погашение основного долга - это уже инвестиции в свое будущее", - отметил в ходе пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Подробнее об этом исследовании читайте в интернет-газете "Вести Карелии".