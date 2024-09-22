«Чтобы избежать опасных ситуаций»: в МЧС Карелии объяснили, какими дровами надо топить печь

Спасатели выпустили памятку о том, как надо топить печь.

В МЧС Карелии с наступлением холодного сезона выпустили памятку о том, как надо правильно топить печь, чтобы избежать опасных ситуаций.

По словам спасателей, печь необходимо только сухими дровами, не перегружать топливом, регулярно чистить печь и дымоход от сажи, не оставлять топящуюся печь без присмотра.

Кроме того, необходимо держать легковоспламеняющиеся материалы (ткани, бумагу) на безопасном расстоянии от печи, не использовать легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещено давать растапливать печь детям, а перед сном обязательно проверять, что она остыла.