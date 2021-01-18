Чугунные урны и скамейки украсят центр Петрозаводска

На спуске к Онежскому озеру в створе улицы Германа Титова начали установку новых скамеек и урн, сообщили в администрации Петрозаводска.

Их в подарок карельской столице к 100-летию республики изготовило ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш". Часть конструкций уже заняла свои места, остальные установят на этой неделе. Всего на общественной территории появится восемь скамеек и восемь урн с фигурным литьём.

Администрация Петрозаводска благодарит предприятие за подарок городу и его жителям.

Малые архитектурные формы в рамках муниципального контракта устанавливает ООО "Онего-строй". На Онежской набережной подрядчик также разместил четыре десятка новых урн. Стоявшие там прежде малые архитектурные формы отмоют и покрасят, после чего их планируется установить на общественных территориях в разных районах города.

В январе 20 новых скамеек подрядная организация смонтировала на бульваре Победы. В конце прошлого года восемь кованых скамеек возле скульптуры "Птица счастья и свободы" установило ООО "СМС", которое выполняло благоустройство территории общего пользования в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия.

В ближайшее время ООО "Онего-Строй" планирует разместить новые скамейки на Шидловском бульваре и в сквере Горсовета. Ранее подрядчик установил малые архитектурные формы в скверах Михаила Калинина, Ивана Молчанова, Элиаса Лённрота, в Соломенском парке, на детских площадках на Берёзовой аллее и в Губернаторском саду, на Левашовском бульваре. Старые конструкции заменили возле здания кинотеатра "Калевала" и в сквере Памяти Узников Концлагерей. Новые урны появились в парках Якорном, Лесной Ключ, Петровский родник, а также на стадионе "Юность".