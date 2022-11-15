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«Чувство, что его переехал трактор»: спикер горсовета Петрозаводска рассказала о помощи детям

Новости. Общество
09:24, 19 Декабря 2022
фото: © Надежда Дрейзис / ВК

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Спикер Петросовета Надежда Дрейзис рассказала, что делать при вспышке свиного гриппа у детей.

Спикер Петросовета, главврач Городской детской поликлиники № 1 Петрозаводска Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети рассказала о свином гриппе — его особенностях, опасности и лечении.

«Мы живем в удивительно богатом мире. Богатом на вирусы, бактерии и многое другое. Сейчас настало время гриппа, и вирус стремительно шагает по группам детских садов, окрестностям школьных парт и вагонам метро. Особенно на слуху свиной грипп — H1N1 A», — написала Надежда Дрейзис.

По словам главврача, подозрения, что у ребенка именно грипп, могут возникнуть при резком ухудшении самочувствия и повышение температуры тела (часто — выше 38,5 С), мышечной слабости, боли в мышцах, кашле, заложенности носа, а также «чувства, что его переехал трактор».

Если все эти симптомы есть, Надежда Дрейзис призывает не паниковать, а дать ребенку жаропонижающее, обеспечить постоянный доступ к жидкости и вызвать врача.

По ее словам, при свином гриппе симптомы и действия те же самые — разве что лихорадка может быть более выраженной. Но необходимо учитывать, что свиной грипп более заразный и чреват осложнениями: отит, бронхит, пневмония, миозит, миокардит, перикардит. Этим и опасна очередная вспышка.

«Но есть и хорошая новость. По данным Scientific American, вакцины, выпущенные на этот сезон, эффективны на 40–60%. Это очень высокий показатель для вакцин против гриппа — в некоторые годы эффективность была 10-20%», — сообщила Надежда Дрейзис.

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