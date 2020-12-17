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Cream Soda, Feduk, Пошлая Молли  и не только: жители Карелии станут участниками фестиваля в расширенной реальности (18+)

Новости. Общество
09:03, 18 Декабря 2020
фото: Новости компании
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Уже в ближайшую субботу состоится первый онлайн музыкальный фестиваль в технологичном формате расширенной реальности XR (extended reality).

Особенностью фестиваля станет интерактивное участие зрителей, которые смогут влиять на происходящее.

МТС LIVE XR пройдет в прямом эфире 19 декабря в 17.00 на странице фестиваля в МТС Live: live.mts.ru/xr и в сообществах МТС в социальных сетях: ВК, Instagram, TikTok.

Лайнап фестиваля – актуальные артисты, релизы которых попадают в топ-чарты стриминговых площадок: Дора, Cream Soda, Feduk, Пошлая Молли, ЛСП. Особенность фестиваля МТС Live XR – интерактивное взаимодействие артистов и зрителей, последние смогут в прямом эфире влиять на то, что будет происходить в кадре с помощью своих комментариев и лайков, в том числе менять созданные миры, а также задавать свои вопросы музыкантам.

Трансляция будет идти из специально построенной под фестиваль виртуальной студии в Москве. Благодаря огромным LED-экранам, на которых будут отображаться графические локации, создается естественное освещение героя в кадре. Специальные датчики-трекеры будут синхронизировать картинку на экранах с движением камеры, что создаст полное ощущение присутствия артиста в виртуальном мире. Смотреть фестиваль можно будет с любого устройства и для погружения не потребуется дополнительное оборудование.

Для того, чтобы каждый из артистов мог выразить свое творчество в собственном стиле, были созданы уникальные виртуальные миры на игровом движке Unreal Engine 4.  В режиме онлайн зрители смогут влиять на то, что будет происходить в кадре. В зависимости от комментариев и лайков можно будет, например, менять погоду, запускать визуальные эффекты (огонь, молнии и другие), активировать компьютерных героев, которые появятся рядом с артистами, а также отправлять свои видео, чтобы появиться на экранах с артистами в прямом эфире.

"В 2020 году было проведено множество успешных онлайн-концертов, на которых успели выступить российские артисты разных жанров. В условиях текущих ограничений потребность в онлайн развлечениях все еще актуальна, но на данный момент удивить аудиторию, тем более молодежную, еще одним "просто" онлайн-концертом уже практически невозможно. Но мы нашли решение, которое позволит нам первыми в России выйти на качественно новый уровень и организовать онлайн-фестиваль в технологичном и свехактуальном формате расширенной реальности XR с вовлекающими интерактивами для аудитории", – отметила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

Фото: pixabay.com

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