Credit Suisse: россияне обеднели сильнее жителей Украины, Чили и Колумбии

В первой половине 2020 года благосостояние граждан России сократилось почти на 11% в долларовом выражении.

К таким выводам пришли эксперты швейцарского банка Credit Suisse в ежегодном докладе о богатстве в мире. Как сообщило РБК, благосостояние российских домохозяйств в расчете на одного взрослого в первой половине нынешнего года упало на 10,7% – это один из самых крупных негативных результатов в процентном отношении среди всех стран. Это больше, чем в Колумбии, Великобритании и Турции (минус 6–7%), Чили и на Украине (минус 8–9%)



Как отмечает РБК, Credit Suisse оценивает благосостояния домохозяйств по собственной методологии, включая в расчет капитализацию фондового рынка страны, цены на жилье, валютные курсы и изменение ВВП. В первой половине 2020 года рубль упал к доллару на 13%, что послужило основной причиной оценочного снижения богатства в долларовом выражении.