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Credit Suisse: россияне обеднели сильнее жителей Украины, Чили и Колумбии

Новости. Экономика
22:00, 22 Октября 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В первой половине 2020 года благосостояние граждан России сократилось почти на 11% в долларовом выражении.

К таким выводам пришли эксперты швейцарского банка Credit Suisse в ежегодном докладе о богатстве в мире. Как сообщило РБК, благосостояние российских домохозяйств в расчете на одного взрослого в первой половине нынешнего года упало на 10,7% – это один из самых крупных негативных результатов в процентном отношении среди всех стран. Это больше, чем в Колумбии, Великобритании и Турции (минус 6–7%), Чили и на Украине (минус 8–9%)

Как отмечает РБК, Credit Suisse оценивает благосостояния домохозяйств по собственной методологии, включая в расчет капитализацию фондового рынка страны, цены на жилье, валютные курсы и изменение ВВП. В первой половине 2020 года рубль упал к доллару на 13%, что послужило основной причиной оценочного снижения богатства в долларовом выражении.

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Комментарии

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кир
2020-10-22 22:57:46
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