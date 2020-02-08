Cвадебная выставка "Wedding day Карелия" пройдет в Петрозаводске

В воскресенье 9 февраля в ресторане Петрозаводска пройдет специализированная свадебная выставка "Wedding day-2020".

В ресторан "Armada" на улице Муезерская, 15А в Петрозаводске пройдет шестая специализированная свадебная выставка "Wedding day-2020".

Главная цель данной выставки – объединение усилий компаний представляющих свадебную индустрию Республики Карелия для создания качественного и современного рынка свадебных услуг.

Выставка предоставляет возможность будущим молодоженам ознакомиться с широким спектром товаров и услуг, которые помогут в подготовке и проведении свадебного торжества.

На выставке соберутся лучшие компании в сфере свадебного бизнеса республики Карелия.

Подробнее о меропритии можно узнать в группе "Wedding day-2020".



паблик "Wedding day-2020"/https://vk.com/wedding_fest

На правах рекламы