Cвой 70-летний юбилей сегодня отмечает генеральный директор компании "КСМ" Николай Макаров

Крупнейшее строительное предприятие Карелии он возглавляет более 30 лет.

С юбилеем Николая Макарова поздравил президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев.

"От имени Российского Союза строителей и от себя лично поздравляю Вас со знаменательным событием – 70-летием со дня рождения!

Вы встречаете эту дату с огромным жизненным и профессиональным опытом, успешно реализуя сложные современные проекты. Ваш трудовой стаж насчитывает 52 года, и все они отданы строительной отрасли, а Ваш трудовой путь может служить примером для нынешних молодых представителей профессии. За 20 лет Вы прошли путь от мастера до управляющего трестом и вот уже более 30 лет возглавляете крупнейшую строительную компанию Республики Карелия.

Именно под Вашим руководством предприятие растёт и развивается, реализует сложнейшие проекты, работает в разных сегментах строительного рынка. На протяжении многих лет компании "КСМ" присваивается почётное звание "Элита строительного комплекса России" по итогам Всероссийского конкурса на лучшее строительное предприятие. Это говорит о том, что Вам удалось собрать команду настоящих профессионалов, любящих своё дело и умеющих работать.

Строители России знают Вас, как большого профессионала, взвешенного в решениях и настойчивого в достижении цели, дальновидного и прагматичного руководителя, умеющего работать с людьми.

За достойный вклад в развитие строительной отрасли Вы удостоены высоких наград, имеете звания "Заслуженный строитель России", "Заслуженный работник строительного комплекса Республики Карелия", "Почётный строитель", "Почётный гражданин Республики Карелия" и другие.

Уверен, что Ваши деловые и человеческие качества, солидный управленческий опыт позволят и в будущем эффективно трудиться на благо отрасли и экономики всей страны.

От всей души желаю вам, уважаемый Николай Иванович, крепкого здоровья, энергии, благополучия, успехов в работе и реализации всех намеченных планов.

Большого счастья Вам и Вашим близким!"