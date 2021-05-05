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Дачникам грозит штраф за одуванчики и мяту на участке, предупредил юрист

Новости. Общество
20:40, 05 Мая 2021
фото: pixabay.com / pixel2013
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Дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, среди которых и одуванчик лекарственный, и мята полевая, грозит административный штраф.

Об этом рассказала РИА Недвижимость юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова.

Законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, уточнила она.

«Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — перечислила она.

Правонарушение заключается как в действии, например, в использовании семян, зараженных болезнями, так и в бездействии, например, когда владелец дачи не применяет надлежащие химикаты для уничтожения сорных растений или не убирает их механическим путем. За них наказывают предупреждением или административным штрафом для граждан в размере от 300 до 500 рублей; для должностных лиц — от 0,5 до 1 тысячи рублей; для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, уточнила Мацукова.

Но при несущественности нарушения, когда формально правила нарушены, но вред от этого крайне мал, административной ответственности можно избежать, добавила она.

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