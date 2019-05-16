Дачникам расскажут об изменениях в законодательстве

Федеральная кадастровая палата Росреестра с 20 по 24 мая запустит "горячую линию" по дачным вопросам в связи с изменениями законодательства о садоводстве и огородничестве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятия состоятся в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости.

Консультации для дачников будут проведены во всех региональных филиалах Кадастровой палаты. Специалисты ведомства смогут ответить на вопросы, касающиеся строительства на садовых участках, возможности прописки на даче, самостроя и других.

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