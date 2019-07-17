Дайвер из Петрозаводска пропал в Баренцевом море

Петрозаводчанин 16 июля безвестно исчез в акватории Печенгского залива в районе поселка Лиинахамари, сообщили в Северо-западной следственном управлении на транспорте.

Под данным следствия, 16 июля двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в акватории Печенгского залива Баренцево моря в районе полуострова Немецкий в рамках осуществления туристической программы по организации дайвинга предоставляемой компанией, занимающейся услугами по обучению и инструкторскому погружению с аквалангом.

При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10°С без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

По информации управления, одним из пропавших дайверов был петрозаводчанин 1971 года рождения.

Выполняются неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствующих происшествию. Расследование уголовного дела продолжается.