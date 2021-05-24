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Дайвер в Петрозаводске выловил черепаху в Онежском озере (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:00, 25 Мая 2021
фото: со страница Дмитрия Беленихина

Ныряльщик из петрозаводского дайвинг-клуба "ОНЕГО" выловил в Онего черепаху.

Как сообщает на своей странице в соцсети дайвер и фотограф Дмитрий Беленихин, ныряя в воскресенье, 23 мая, в Песках, Алекс Костин заметил мелькнувшую на пределе видимости черепаху, но не поверил своим глазам. Сегодня, в том же месте, черепаха снова попалась на глаза Алексею, и была выловлена!

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«Насколько я разбираюсь, это Красноухая черепаха, и понятно, что в Карелии они вроде как не водятся, а значит, её кто-то упустил или отпустил, и оставлять в Песках её нельзя. Едем домой, отмываться, отъедаться и отогреваться», - написал Дмитрий.

Дайверы готовы отдать черепаху за презент, который потом выпьют за спасение пресноводной.


фото Дмитрия Беленихина

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Комментарии

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asusls
2021-05-25 08:14:00
Да она ж и даром никому не нужна, а здесь еще наливку надо отдать)))
наташка
2021-05-25 07:38:41
Лишь бы не работать
Гость
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