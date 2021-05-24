Дайвер в Петрозаводске выловил черепаху в Онежском озере (ВИДЕО)

Ныряльщик из петрозаводского дайвинг-клуба "ОНЕГО" выловил в Онего черепаху.

Как сообщает на своей странице в соцсети дайвер и фотограф Дмитрий Беленихин, ныряя в воскресенье, 23 мая, в Песках, Алекс Костин заметил мелькнувшую на пределе видимости черепаху, но не поверил своим глазам. Сегодня, в том же месте, черепаха снова попалась на глаза Алексею, и была выловлена!

«Насколько я разбираюсь, это Красноухая черепаха, и понятно, что в Карелии они вроде как не водятся, а значит, её кто-то упустил или отпустил, и оставлять в Песках её нельзя. Едем домой, отмываться, отъедаться и отогреваться», - написал Дмитрий.

Дайверы готовы отдать черепаху за презент, который потом выпьют за спасение пресноводной.



фото Дмитрия Беленихина