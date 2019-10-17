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Новости. Общество
10:13, 17 Октября 2019
фото: pixabay.com

Дальнобойщик в Карелии стал жертвой мошенников

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За сутки жители Сортавала перевели дистанционным мошенникам более 100 тысяч рублей, самый неприятный случай произошел с водителем-грузоперевозчиком, сообщили в МВД Карелии.

Жители республики переводят со своих счетов денежные средства, доверяя телефонным собеседникам, которые представляются сотрудниками банков. Несмотря на многочисленные предупреждения, граждане сообщают персональную информацию, коды доступа, CVC-коды, открывая таким образом доступ к своим банковским счетам.

В Сортавале 55-летняя женщина ответила на телефонный звонок. Традиционное представление сотрудником банка, правда, по страховым случаям, не насторожило пенсионерку. А сообщение о том, что с ее карты происходит несанкционированное списание денежных средств, встревожило настолько, что на некоторое время бдительность была потеряна. Заверения лже-работника банка о том, что срочно необходимо предпринимать какие-то действия, окончательно убедили в правильности действий. И вместо того, чтобы закончить разговор и обратиться в банк к компетентному сотруднику лично, она сообщила информацию по карте, а также коды из смс-сообщений. Причем в каждом сообщении из банка содержится информация о том, что это конфиденциальная информация и сообщать ее нельзя никому, в том числе сотрудникам банка. Но спешка и паника сыграли на руку мошеннику, женщина продиктовала то, что от нее требовал злоумышленник. После этого с ее счета было списано почти 13 000 рублей на счет букмекерской конторы.

Молодая жительница Сортавала 31 года также побеседовала с "представителем службы безопасности банка", в котором у нее был открыт счет. Несанкционированное списание, блокировка операции, возможность отменить перевод и прочие уверения в искренности намерений усыпили бдительность. Якобы для блокировки операции необходимо предоставить телефонному собеседнику номер банковской карты и, конечно же, коды из смс-сообщений. В замешательстве женщина сообщила эту информацию и с ее счета списали 6 тысяч рублей на неизвестный интернет-кошелек.

Но самый неприятный случай произошел с 50-летним жителем Сортавала. Мужчина занимается грузоперевозками, поэтому, когда на его номер поступил звонок с заказом о перевозке груза и желание перевести предоплату за услугу, он не испытал сомнения в честности лжезаказчика. Несмотря на то, что реквизиты, по которым можно совершить перевод были размещены на официальной странице, собеседнику потребовался еще и номер банковского договора. Мужчина сообщил эту информацию, а следом назвал коды, поступившие из банка. Впоследствии в неизвестный 11 раз произвел транзакции по выведению денежных средств со счета. Злоумышленник вывел 97 тысяч на неизвестный счет.

Все заявители, обратившиеся в полицию, рассказали, что знали о мошенниках, но, когда телефонный звонок и раздался в их доме, даже не предполагали, что эта проблема может коснуться их лично.

По всем заявлениям в настоящее время проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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