Дамские сумки не будут считаться ручной кладью в самолетах

Министерство транспорта России предложило изменить правила провоза ручной клади в воздушном транспорте.

В частности, ведомство хочет исключить из списка вещей, подлежащих взвешиванию перед полетом, дамские сумки, портфели и даже кресла-коляски, сообщает ura.news.

Сейчас, как пишет "Федеральное агентство новостей", закон позволяет пассажирам бесплатно провозить в салоне самолета ручную кладь весом до 5 кг. Минтранс предложил расширить эту норму и исключить из перечня вещей, подлежащих взвешиванию, женские сумки, портфели, букеты цветов, верхнюю одежду, костюмы в портпледе, детское питание для ребенка, устройства для перевозки детей, лекарства, костыли и даже кресла-коляски.

В последний раз правила провоза ручной клади были изменены в ноябре 2017 года. Тогда власти снизили вес вещей, которые можно провозить в салоне самолета бесплатно, с 10 до 5 кг. Также сократился и список предметов, которые можно брать сверх клади. Из перечня убрали ноутбук, мобильный телефон и зонт.