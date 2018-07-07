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Новости. Общество
19:40, 07 Июля 2018

Дану Борисову не выпускают за границу из-за долгов по алиментам

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Дана Борисова боится не попасть в Венецию вместе с дочерью, с которой экс-супруг телеведущей наконец разрешил общаться.

Долги по алиментам могут стать препятствием для выезда за границу Дане Борисовой. Как пишет "Life", незадолго до вылета из страны в Венецию выяснилось, что у телеведущей есть долг по алиментам.

"Задолженность составила около 80 тысяч, но я её оплатила. Скоро обещают разрешить выезд за границу. Но я, конечно, переживаю. Нам с Полиной улетать 14 июля в Венецию. Уже куплены билеты и забронирован отель", — заявила Борисова.

По документам, которые опубликованы на сайте Федеральной службы судебных приставов, задолженность звезды составляет около 23 тысяч рублей. Предположительно, часть долга Борисовой уже списали.

Напомним, Борисова давно пытается решить вопрос о воспитании дочери с экс-супругом Максимом Аксёновым. Из-за того, что у телеведущей была тяжелая зависимость, ее хотели чуть ли не лишить родительских прав. Борисовой удалось доказать, что она избавилась от пагубной привычки. Теперь Аксёнов разрешает бывшей жене проводить время с ребёнком.

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