Дата-центр в Надвоицах предлагает работу жителям Карелии

Новый дата-центр в Надвоицах открывает набор персонала, сообщают в правительстве республики.

Предприятие предлагает работу по 10 вакансиям: системный администратор, мастер по ремонту компьютерного оборудования, инженер ПТО, инженер–электрик. Об этом информирует правительственный паблик "Республика Карелия".

Сообщается также, что возможно обучение в службе занятости по программе "Системное администрирование и информационные технологии" с последующим трудоустройством в центр.

Компания "КЮ Дата Центр" - резидент территории опережающего развития "Надвоицы", майнинг-центр.