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Даже большие 4-комнатные квартиры становятся доступными при льготной ипотеке

Новости. Общество
17:04, 02 Мая 2020
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Посчитали, сколько придется платить за 4-комнатную квартиру в небоскребе "Sky Tower" в Петрозаводске, если взять льготную "президентскую" ипотеку.

Банки уже начали выдавать гражданам льготную президентскую ипотеку, которая субсидируется государством. В Петрозаводске уже есть счастливые покупатели недвижимости, которые приобрели жилье, воспользовавшись льготной ставкой.

При такой помощи со стороны государства доступными становятся даже большие квартиры.

Допустим, семья с детьми хочет приобрести 4-комнатную квартиру площадью 78 кв. м в высотном доме "Sky Tower" на улице Балтийской в Петрозаводске.

Его строительство сейчас заканчивает компания "Баренц Групп" (срок сдачи объекта в эксплуатацию – третий квартал 2020 года, дом будет достроен летом).

Обычный банковский калькулятор выдал, что ежемесячный платеж за такую квартиру по льготной "президентской" ипотеке составит всего 22 219 руб. в месяц

Согласитесь, что это доступно, учитывая большую площадь и удобную планировку.

Напомним, что "Sky Tower" – это 20-этажный, монолитный технологичный дом, который компания «Баренц Групп» строит в микрорайоне Кукковка.

В "Sky Tower" остались не проданными последние квартиры, поэтому напомним главные преимущества этого дома.  

Развитая инфраструктура: детские сады, школы, кафе, магазины - все в шаговой доступности. Рядом с домом охраняемая парковка на 200 машин. Видовые квартиры - панорамные окна с потрясающим видом на город. Удобные планировки, которые подойдут для большой семьи. В жилом комплексе "Sky Tower" 6 квартир на этаже, 3 скоростных лифта.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" https://barenz.group/ включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановок. Не прекращается и работа с клиентами, которая ведется в режиме "безопасного офиса". 

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО " Балтийская" – ЖД "Скай Тауэр". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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