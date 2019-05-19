Дебаты, предшествующие праймериз "Единой России", – это всегда здорово и всегда с огоньком

В рамках подготовки к избирательной кампании в Петросовет партия "Единая Россия" по сложившейся традиции проводит предварительное голосование.

Три года назад избирательный округ №10, сформированный для выборов депутатов Петрозаводского городского совета, был одним из высококонкурентных. Из группы партсписочников тогда никто не стал депутатом горсовета. В одномандатной конкуренции убедительную победу одержал Игорь Комаров. Однако депутатом он не смог отработать и половины предусмотренного срока. Уголовная судимость и вступивший в законную силу приговор поставили крест на карьере сторонника партии власти. Именно по этой причине в Единый день голосования 8 сентября в избирательном округе №10 состоятся довыборы депутата Петрозаводского городского совета (второе вакантное место освободилось в округе №8.)

В рамках подготовки к избирательной кампании партия "Единая Россия" по сложившейся традиции проводит предварительное голосование. В этом году оно состоится в воскресенье 26 мая. Для того, чтобы выбор достойного кандидата, готового на участие в кампании, проходил в открытой и конкурентной среде, городская партийная организация организует дебаты. Его участники получают возможность прямого общения с избирателями и ставятся в обстоятельства публичной пробы собственных сил. Внутрипартийные праймериз – неплохая электоральная практика, позволяющая определить потенциального номинанта на обретение заветного депутатского мандата.

Как проходили дебаты, читайте в репортаже политолога и публициста Олега Реута.