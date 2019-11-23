Дебошир, обещавший расстрелять врачей, оказался экс-главой поселения Карелии

Источник "Столицы на Онего" сообщает, что человеком, угрожавшим расстрелять работников одного из медучреждений Петрозаводска, оказался бывший глава Деревянского поселения Олег Дякин.

ЧП произошло в медицинском заведении, располагающемся в Петрозаводске. Туда зашел мужчина и потребовал выдать ему медицинское свидетельство о смерти родственницы. При этом он не имел необходимых документов для получения такой информации.

Услышав отказ, мужчина проявил агрессию. Он нецензурно оскорблял врачей и медсестер. На требования успокоиться и покинуть кабинет он не реагировал, а потом стал угрожать медперсоналу расправой. Дебошир обещал вечером прийти к ним домой и расстрелять с помощью автоматического огнестрельного оружия.

В итоге мужчина был задержан бойцами Росгвардии.

Как сообщает источник "Столицы на Онего", агрессивным клиентом медучреждения оказался Олег Дякин, ранее занимавший пост главы Деревянского поселения.

Ранее также сообщалось, что Дякин скрывался от органов следствия и находился в розыске по подозрению в умышленном повреждении имущества. Затем беглец был обнаружен, ему было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления.

Стоит напомнить, у Дякина есть несколько судимостей по статьям "Хулиганство", "Истязание" и "Умышленные лёгкие телесные повреждения или побои". Все судимости были сняты и/или погашены ещё в 1990-е годы. Приговоры за преступления выносились по Уголовному кодексу РСФСР.