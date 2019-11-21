Росгвардейцы Карелии задержали посетителя поликлиники, собиравшегося расстрелять врачей

Сотрудники поликлиники пожаловались депутату Петросовета на агрессивного посетителя.

На этой неделе в адрес депутата Александра Анишина поступило новое обращение, которое описывает очередной вопиющий случай. На этом раз - от сотрудников одного из медучреждений Петрозаводска.

"В лечебное учреждение обратился гражданин с требованием выдать ему медицинское свидетельство о смерти родственницы без предъявления паспорта умершей и других необходимых в данном случае документов. Получив обоснованный отказ, агрессивный мужчина повел себя по-хамски, нецензурно оскорблял врачей и медсестер. На требования успокоиться и покинуть кабинет он не реагировал, а потом стал угрожать медперсоналу расправой. Дебошир обещал вечером прийти к ним домой и расстрелять с помощью автоматического огнестрельного оружия. Успокоить гражданина смог только наряд Росгвардии, который медики вызвали с помощью "тревожной кнопки", - рассказал Александр Анишин.

Александр Анишин инициировал прокурорскую проверку по обращению медиков Петрозаводска.

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