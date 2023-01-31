Дегтярев потерял пост гендиректора мусорного регоператора Карелии спустя два месяца после назначения

Павел Дегтярев, избавившийся от приставки и.о. гендиректора регоператора по вывозу мусора в Карелии в декабре 2022 года, лишился должности.

С 7 февраля Павел Дегтярев уже не является генеральным директором регионального оператора «Карельский экологический оператор». Теперь работает в компании в статусе первого заместителя генерального директора, в его зону ответственности входят вопросы взаимодействия с государственными органами, транспортное и техническое обеспечение. Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе Группы ЭкоЛайн, к которой Карельский экологический оператор, оказывающий услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Карелия, присоединился в декабре 2022 года.

Генеральным директором регоператора назначен Владимир Иванов.

Владимир Иванов окончил с отличием Государственный университет управления (Институт национальной и мировой экономики) по специальности «Менеджмент организации», специализация «Предпринимательство». Он более шести лет работал в структурах банка «Открытие», два года руководил проектом по управлению коммерческой недвижимостью в Свердловской области, нефтегазовыми проектами в Республике Коми и Красноярском крае, c 2018 по 2021 года управлял агропромышленным проектом, в том числе в должности генерального директора агрохолдинга.

На посту генерального директора Карельского экологического оператора перед Владимиром Ивановым стоит задача создания современной системы обращения с отходами в Республике Карелия – повышение прозрачности учета отходов и качества предоставляемой услуги по вывозу ТКО, построение эффективной системы раздельного сбора отходов, создание инфраструктурных объектов по сортировке и переработке.

Напомним, неоднозначно прославившийся в регионе бывший гендиректор «Кареллеспрома» Павел Дегтярев был назначен генеральным директором ООО «Карельский экологический оператор» (КЭО) в конце прошлого года.