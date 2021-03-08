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Деятельность банды торговцев наркотиками пресечена в Карелии: фигурантам может грозить пожизненный срок

Новости. Криминал
10:59, 09 Марта 2021
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Более двух килограммов синтетического наркотика изъяли карельские полицейские у членов организованной группы.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия пресекли деятельность организованной группы, которые специализировались на сбыте синтетического наркотика в регионе. Полицейские задержали четверых подозреваемых в возрасте от 27 до 39 лет. Об этом сообщают в полиции.

По версии следствия, гражданин сопредельного государства действовал в интересах незаконного интернет-магазина и являлся межрегиональным курьером. Некоторое время назад он доставил в Карелию крупную партию наркотика. Она предназначалась для сбыта розничными курьерами, которыми выступали двое ранее судимых жителей Коми и уроженка Вологодской области. Последняя находилась в федеральном розыске за аналогичные преступления, совершенные в Архангельской области.

Сотрудники полиции установили местонахождение тайников-закладок, через которые осуществлялся сбыт товара. Всего из незаконного оборота изъято более 2,5 килограммов синтетического наркотика.

В отношении подозреваемых возбуждено порядка 20 уголовных дел, в том числе по части 5 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фигуранты заключены под стражу. Следствие продолжается, сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, как гость из сопредельного государства распространял наркотики в Карелии.

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Комментарии

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dimchik19725
2021-03-09 11:17:03
20.. Больше, как правило, не дают..
Гость
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