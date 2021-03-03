Гость из сопредельного государства распространял наркотики в Карелии

Сотрудниками полиции Костомукши пресечена попытка сбыта наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 100 граммов наркотика, сообщили в отделе полиции по Костомукше.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Костомукше получили оперативные сведения о том, что в городе неизвестный сбывает наркотик "спайс".

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали первого подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, который являлся потребителем наркотика. В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело.

В ходе дальнейшей реализации оперативных материалов полицейские задержали ещё одного подозреваемого – 29-летнего уроженца сопредельного государства, который в настоящее время проживает на территории Карелии.

Во время обыска у подозреваемого изъято свыше 100 граммов наркотических средств, а также оборудование, предназначенное для расфасовки. По факту покушения на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.