Действия петрозаводского производителя сыра признаны "социально опасными"

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Арбитражный суд Карелии постановил привлечь к ответственности петрозаводскую компанию "Милк Групп" за игнорирование требования надзорного органа о прекращении производства сыра.
Решение принято по заявлению управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, куда поставлялся петрозаводский сыр, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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