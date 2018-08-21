Действия петрозаводского производителя сыра признаны "социально опасными"

Арбитражный суд Карелии постановил привлечь к ответственности петрозаводскую компанию "Милк Групп" за игнорирование требования надзорного органа о прекращении производства сыра.

Решение принято по заявлению управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, куда поставлялся петрозаводский сыр, сообщают "Вести Карелии".

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