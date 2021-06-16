Реклама
Прислать новость
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 3
Сегодня 09:56
Спасатели подняли тела супругов, утонувших на озере в Карелии
16.06.2021 15:43
В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
16.06.2021 20:30

Делегат Всемирного конгресса финно-угорских народов из Карелии: «Мы хотим держаться вместе»

Новости. Общество
10:45, 17 Июня 2021
фото: YouTube

На открытии форума в Эстонии прозвучало приветствие от карельского народа на карельском языке.

Известная карельская активистка Наталья Антонова выступила на открытии VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов с приветствием от карельского народа. В своем видеообращении, которое полностью размещено на канале YouTube, Антонова отметила, что в работе конгресса участвуют 15 карельских делегатов – от Республики Карелия, Тверской области и Финляндии.

«Наш народ разделяют сотни и тысячи километров, но нас объединяют язык, культура и общее происхождение, – сказала Наталья Антонова по-карельски. – Мы хотим держаться вместе. Наше сотрудничество складывалось все прошлые десятилетия, и в нынешнем мире коммуникаций имеет шансы только укрепляться. Общие проекты в области сохранения карельского языка приводят нас к одному языковому корню – праязыку. Несмотря на множество наречий и говоров карельского языка, мы понимаем друг друга».

Делегат из Карелии констатировала сокращение численности карельского народа. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в стране осталось всего около 60,8 тысячи карелов, из которых две трети проживает в Республике Карелия, а остальные – в Тверской, Мурманской и Ленинградской областях. Но из российских карелов лишь одна треть владеет родным языком, и, как считает Наталья Антонова, новая перепись населения, скорее всего, будет свидетельствовать об ухудшении ситуации.

«Разделенные государственной границей и во многом оставшиеся без родного языка мы, карелы, проявляем к нему современный интерес, в частности, в запросе на языковой и культурный идентитет. Можно говорить о растущем интересе к этому со стороны потомков карелов, особенно молодежи. Им мы можем предложить накопленный за эти годы багаж. Сегодня наш язык развит, письменность общеизвестна. Благодаря государственно-общественному сотрудничеству, у нас есть детская, художественная, учебная литература и словари, электронные и печатные СМИ, научные продукты в области современного состояния карельского языка, разноформатные курсы изучения языка», – подчеркнула Наталья Антонова.

Вместе с тем, делегат из Карелии констатировала, что долгосрочной программы развития карельского языка нет ни в России, ни в Финляндии, где он получил статус языка национального меньшинства.

Напомним, VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов проходит в эстонском городе Тарту, однако из-за введенных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, делегаты из Карелии участвуют в работе форума в онлайн-формате. Заметим также, что Ассоциация финно-угорских народов России решила бойкотировать нынешний конгресс. Еще в апреле руководство ассоциации выступило с громким политическим заявлением, в котором объяснило свой отказ от участия в форуме в Эстонии «деструктивными тенденциями» со стороны конгресса, когда «финно-угорская карта» применяется как один из способов давления на ту или иную страну, а этнические вопросы намеренно используются в целях этнополитических спекуляций». Несмотря на это заявление, национальная общественность Карелии не стала поддерживать бойкот форума.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-06-17 12:14:42
А поциента кира лишить сладкого на полдник.
Беня
2021-06-17 12:46:20
Самуил, по тону реплики, его сладкое отдали тебе :)
Самуил
2021-06-17 13:15:04
Беня, с "тональностью" у Вас не ахти. Может миша наступил? А для поциентов сладкое - после комментирования на 1-м месте. Санитар, которому иногда наливаю, всякое разное забавное рассказывает.
кир
2021-06-17 12:08:37
Антонову лишить гражданства, - сказал кот.
User
2021-06-17 11:46:30
Правильно! Даже коммунисты призывали: "Пролетарии всех стран соединяйтесь!".
David.
2021-06-17 11:12:41
Оригинальный способ паразитирования за деньги налогоплательщиков. Только маньякам филологам могут быть интересны мертвые " языки".
Беня
2021-06-17 12:45:23
David., чьих налогоплательщиков деньги? Сходка у них в стране НАТО, риторика раскольническая. Там покопаться, откопаешь иноагента, если не экстремистскую организацию :)
David.
2021-06-17 13:18:21
Беня, Да я про эту "активистку". До тех дела нет, там все норм. Венгры или финны создают продукт за свой счет.
кир
2021-06-17 12:07:31
David., поддерживаю. Во враждебной нам стране разглагольствуют.
Ио
2021-06-17 11:27:31
David., сам ты мертвый
Беня
2021-06-17 12:53:24
Ио, ну да. Не совсем мёртвый. Хотя скорей искусственный, но в меньшей степени конечно, чем языки эльфов у Толкиена :)
David.
2021-06-17 11:53:55
Ио, ну давай назови мне научный журнал на карельском "языке". :)
Урбанист
2021-06-17 11:04:33
Эту дамочку давно пора проверить на предмет иностранного агента
миша
2021-06-17 11:09:10
Урбанист, это тебе кот кира театрального сказал?
Беня
2021-06-17 12:50:09
миша, а шо испугался-то? Кристально честных и абсолютно непорочных проверочной не напугаешь :)
миша
2021-06-17 10:54:02
Молодец, Наталья. Такие люди и спасают Россию.
Беня
2021-06-17 12:48:00
миша, и от чего? От чего спасают? Уж не от того ли деда, который не выходя из бункера летает по саммитам? :)
Os
2021-06-17 13:00:39
Беня, у Байдена есть двойники для этого.
Ио
2021-06-17 11:27:57
миша, Полностью согласен!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 11:35
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 3
Сегодня 09:56
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Уборка Петрозаводска: что дальше? 5
15.06.2021 13:59
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»