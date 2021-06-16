Делегат Всемирного конгресса финно-угорских народов из Карелии: «Мы хотим держаться вместе»

На открытии форума в Эстонии прозвучало приветствие от карельского народа на карельском языке.

Известная карельская активистка Наталья Антонова выступила на открытии VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов с приветствием от карельского народа. В своем видеообращении, которое полностью размещено на канале YouTube, Антонова отметила, что в работе конгресса участвуют 15 карельских делегатов – от Республики Карелия, Тверской области и Финляндии.

«Наш народ разделяют сотни и тысячи километров, но нас объединяют язык, культура и общее происхождение, – сказала Наталья Антонова по-карельски. – Мы хотим держаться вместе. Наше сотрудничество складывалось все прошлые десятилетия, и в нынешнем мире коммуникаций имеет шансы только укрепляться. Общие проекты в области сохранения карельского языка приводят нас к одному языковому корню – праязыку. Несмотря на множество наречий и говоров карельского языка, мы понимаем друг друга».

Делегат из Карелии констатировала сокращение численности карельского народа. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в стране осталось всего около 60,8 тысячи карелов, из которых две трети проживает в Республике Карелия, а остальные – в Тверской, Мурманской и Ленинградской областях. Но из российских карелов лишь одна треть владеет родным языком, и, как считает Наталья Антонова, новая перепись населения, скорее всего, будет свидетельствовать об ухудшении ситуации.

«Разделенные государственной границей и во многом оставшиеся без родного языка мы, карелы, проявляем к нему современный интерес, в частности, в запросе на языковой и культурный идентитет. Можно говорить о растущем интересе к этому со стороны потомков карелов, особенно молодежи. Им мы можем предложить накопленный за эти годы багаж. Сегодня наш язык развит, письменность общеизвестна. Благодаря государственно-общественному сотрудничеству, у нас есть детская, художественная, учебная литература и словари, электронные и печатные СМИ, научные продукты в области современного состояния карельского языка, разноформатные курсы изучения языка», – подчеркнула Наталья Антонова.

Вместе с тем, делегат из Карелии констатировала, что долгосрочной программы развития карельского языка нет ни в России, ни в Финляндии, где он получил статус языка национального меньшинства.

Напомним, VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов проходит в эстонском городе Тарту, однако из-за введенных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, делегаты из Карелии участвуют в работе форума в онлайн-формате. Заметим также, что Ассоциация финно-угорских народов России решила бойкотировать нынешний конгресс. Еще в апреле руководство ассоциации выступило с громким политическим заявлением, в котором объяснило свой отказ от участия в форуме в Эстонии «деструктивными тенденциями» со стороны конгресса, когда «финно-угорская карта» применяется как один из способов давления на ту или иную страну, а этнические вопросы намеренно используются в целях этнополитических спекуляций». Несмотря на это заявление, национальная общественность Карелии не стала поддерживать бойкот форума.