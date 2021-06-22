Дело хозяина торгового центра «Ягуар», обвиняемого в даче взятки замглавы Петрозаводска, уходит в суд

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки заместителю главы администрации Петрозаводска.

В ходе расследования установлено, что в октябре 2020 года местный коммерсант, хозяин торгового центра «Ягуар» Гусейн Мамедов, 1966 года рождения, представляя интересы двух организаций, в одном из кафе Петрозаводска лично передал замглавы администрации Петрозаводска Евгению Перову взятку в сумме 200 тысяч рублей.

Взятку Мамедов дал, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, застройщиком которого являлась организация, возглавляемая его другом, а также за оказание последующего содействия второй организации, возглавляемой его (Мамедова) братом, в реализации проекта по строительству жилого комплекса в районе Шуйского шоссе в Петрозаводске.

Передача денег проводилась под контролем правоохранительных органов, поскольку о предложенной взятке замглавы администрации Петрозаводска Перов уведомил УФСБ Карелии.

Мамедов был задержан в марте 2021 года после проведения оперативно-розыскных мероприятий. Полученные в качестве взятки деньги приобщены в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела.

После вручения Гусейну Мамедову копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291 ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял.

При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» на Древлянке в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, разрешение на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра.

Отметим, что земельные участки под спортивные сооружения можно получить в обход процедуры публичных торгов, причем в этом случае коммерсантам они обходятся гораздо дешевле.

При этом, все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации, включая уходящего сити-менеджера Ирину Мирошник, заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.