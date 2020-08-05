Дело каратиста Кадашева, отправившего жителя Петрозаводска в нокаут, дошло до суда

Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер по единоборствам, спортсмен и каратист Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали несколько раз.

История избиения произошла еще год назад – 14 июля 2019 года и попала на камеру наружного видеонаблюдения. Тогда в 4 часа утра в Петрозаводске у одного из развлекательных заведений на улице Московской старший из братьев Кадашевых, мастер по единоборствам, спортсмен и каратист Джаваншир Кадашев одним ударом отправил в нокаут 33-летнего петрозаводчанина Андрея, сломав ему челюсть в трех местах.

Пока Андрей проходил лечение, ему стало известно, что Джаваншир Кадашев является профессиональным спортсменом, мастером по единоборствам, каратистом, что у него есть брат Джахангир Кадашев, мастер боевых искусств, которого судят по уголовному делу, возбужденному по другой драке.

"Я подумал, что такие спортсмены-профессионалы могут еще кого-нибудь покалечить, что они просто опасны для общества, и решил подать в суд на Джаваншира Кадашева, чтобы он ответил за свой поступок по закону".

Андрей написал заявление в полицию. Началось расследование, которое длилось почти год. За это время поменялось несколько дознавателей и следователей, в результате дело оказалось в суде.

Как отметил адвокат Андрея - Леонид Автухович, дело тянется очень долго.

"По существу оно год расследовалось, хотя расследовать-то нечего: там три свидетеля и один обвиняемый. Что там расследовать?" – недоумевает Автухович.

Кто и по какой причине переквалифицировал несколько раз статью по Кадашеву и почему дело в итоге рассматривают в мировом суде, читайте здесь.